Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

(GLO)- Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ và làm việc với ông Kato Hirosuke-Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà của tỉnh cho ông Kato Hirosuke. Ảnh: ĐVCC

Thông tin về chủ trương sáp nhập từ 64 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ để thành tỉnh Gia Lai mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần mà còn mở ra không gian phát triển mới.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai, với sân bay Phù Cát đang được nâng cấp để trở thành sân bay quốc tế để sẵn sàng đón khách quốc tế; thông tin về danh mục của các dự án mời gọi đầu tư, dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, trao đổi về một số định hướng hợp tác với Hội hữu nghị Nhật-Việt trong thời gian tới, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai và TP. Sakai nói riêng, cũng như với các đối tác Nhật Bản nói chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến ông Kato Hirosuke về việc sang thăm, làm việc với tỉnh trong thời gian gần nhất; đồng thời, mong muốn ông tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh; làm cầu nối để các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư kinh doanh tại Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng, với sự đồng hành và hỗ trợ quý báu của Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng được củng cố, phát triển bền chặt, đóng góp tích cực vào tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Hitoshi Kato (thứ 2 từ phải sang) tại Osaka. Ảnh: ĐVCC



Ông Kato Hirosuke cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh Gia Lai quan tâm, sắp xếp thời gian làm việc với cá nhân ông và Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai.

Ông Kato Hirosuke cho hay, thời gian qua, ông và Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai đã nỗ lực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định cũ nói riêng tại Nhật Bản; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Nhiều tài liệu về Bình Định đã được dịch sang tiếng Nhật để các doanh nghiệp Nhật Bản tham khảo, tìm hiểu. Thực tế cũng đã có nhiều doanh nghiệp và một số trường đại học ở Nhật Bản đã đến tỉnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và liên kết đào tạo, phát triển giáo dục, xuất khẩu lao động, bước đầu mang lại hiệu quả. Với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai mới, ông Kato Hirosuke tin rằng sẽ có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh tại Gia Lai.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Kato Hirosuke cam kết sẽ cùng các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, chế biến xuất khẩu gỗ cũng như các lĩnh vực khác mà tỉnh có thế mạnh và một số trường đại học ở Nhật Bản sang thăm và làm việc với Gia Lai để tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh. Ông cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại Gia Lai.