Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc:

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II - Ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

gen-h-z7432871346058-e30d4f741ac027c637cc60351c1c0929.jpg
Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: T.D

Năm 2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình cơ sở; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm không bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí được chú trọng; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-du-hoi-nghi-noi-chinh-2026-6730.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Trong năm, các cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết 39 vụ/81 bị can, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 28 vụ/61 bị can; đang điều tra 9 vụ/18 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 28 vụ/58 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm 44 vụ/103 bị can. Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 26 việc với tổng số tiền trên 29,6 tỷ đồng.

Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 330 tổ chức đảng với 29.907 lượt đảng viên; giám sát 258 tổ chức đảng, 2.151 đảng viên. Các cấp, các ngành, cơ quan chức năng đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là các khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

gen-h-z7432871362005-bcf01e79302d04ba31d3c90911ac6933.jpg
Đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II - Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II Đặng Thị Mỹ Ngọc nêu rõ: Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Trọng tâm là phối hợp tốt trong công tác nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, khiếu nại tố cáo; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ trương, nhiệm vụ phòng - chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhất là trên không gian mạng và trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra không gian mới với nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương nói chung, nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là các quan điểm, định hướng lớn, các chủ trương, chính sách mới gắn với tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

gen-h-z7432871336315-cc5d2975e537e397bc0cd5c3f3c63d7b.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Văn Toàn - Nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: T.D

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân; xử lý, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của người dân; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Văn Toàn - Nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phùng Duy Hải - Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

gen-h-z7432871382008-1b17c6b13c6b54e04ebeae7c52c6ba5a.jpg
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao liên quan đến công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2025. Ảnh: T.D

Dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai và 2 cá nhân; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai trao tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao liên quan đến công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2025.

