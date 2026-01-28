Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

MAI LÂM
(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

chi-so-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep.jpg
Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến tận nhà làm thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, trong danh sách 14 tập thể được khen thưởng lần này có UBND 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ): Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn, Tam Quan.

Các tập thể còn lại là: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kinh doanh giải pháp (Viễn thông Gia Lai), UBND các xã Đề Gi, Đak Pơ, Canh Vinh.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ và không ngừng đổi mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố cả nước về “Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

