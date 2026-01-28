Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến tận nhà làm thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, trong danh sách 14 tập thể được khen thưởng lần này có UBND 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ): Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn, Tam Quan.

Các tập thể còn lại là: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kinh doanh giải pháp (Viễn thông Gia Lai), UBND các xã Đề Gi, Đak Pơ, Canh Vinh.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ và không ngừng đổi mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố cả nước về “Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp”.