Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh kết nghĩa với các thôn, làng

(GLO)- Ngày 30-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức lễ kết nghĩa với các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Kông Bơ La và xã Ia Nan.

Hoạt động kết nghĩa này được triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 (Quân đoàn 34) kết nghĩa với làng Lợt, xã Kông Bơ La. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, tại xã Kông Bơ La, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh kết nghĩa với thôn 3; phối hợp với Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 (Quân đoàn 34) kết nghĩa với làng Lợt.

Tại xã Ia Nan, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức kết nghĩa với làng Tung.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh tặng quà cho thôn 3, xã Kông Bơ La. Ảnh: Đức Hải

Theo giao ước kết nghĩa được ký kết, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Đồng thời, hỗ trợ các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ sinh hoạt, phát triển sản xuất; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất các loại cây trồng chủ lực.

Đại tá Phạm Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789 tặng quà cho làng Lợt, xã Kông Bơ La. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đó, sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; hỗ trợ khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số…

Trên cơ sở các nội dung ký kết, định kỳ 6 tháng và 1 năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh cùng với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo ở 3 thôn, làng. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, các đơn vị kết nghĩa đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa, giá trị cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Kông Bơ La và xã Ia Nan; tặng quà cho 149 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, cận nghèo ở 3 thôn, làng (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng).