Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 27-8, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025). Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Văn phòng gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền hành chính nhà nước Việt Nam.

2.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Theo đó, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố về việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng từ dấu mốc đó, bộ máy văn phòng giúp việc cho các cơ quan hành chính nhà nước chính thức hình thành.

Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28-8 hằng năm là ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ văn phòng.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hệ thống văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

3.jpg
Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Cùng với truyền thống chung đó, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai đã có quá trình hình thành, phát triển gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của tỉnh.

Khi tỉnh Gia Lai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ đặt ra cho Văn phòng là hết sức nặng nề. Khối lượng công việc nhiều hơn, tiến độ đòi hỏi khẩn trương hơn, yêu cầu ngày càng cao hơn về tính nhanh nhạy, chính xác và kịp thời.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

1.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, bảo đảm chính xác, kịp thời, giúp lãnh đạo ra quyết định đúng với thực tiễn.

Cùng với đó, giữ vững đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

