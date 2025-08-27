Danh mục
Gia Lai: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 26-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025) và biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh lần thứ nhất.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Văn phòng-chặng đường 80 năm gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền hành chính Nhà nước Việt Nam.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Văn phòng không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, nhiều năm qua, tập thể cán bộ, công chức luôn đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chủ động đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, từng bước xây dựng Văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Văn phòng đã tham mưu ban hành hàng chục nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; phục vụ hậu cần cho hàng trăm cuộc họp, hội nghị của tỉnh; đồng thời, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương và cơ quan Trung ương.

Với những đóng góp quan trọng, Văn phòng UBND tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua của Chính phủ; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

a1.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian đến, mỗi công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2025.

