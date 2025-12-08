Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường Diên Hồng kết nghĩa với làng Pleiku Roh

(GLO)- Ngày 7-12, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) và làng Pleiku Roh tổ chức ký giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với người dân địa phương.

z7302943976534-2fd2adf6d5c6e11b0312d27f49df174e.jpg
Thượng tá Ksor Định-Trưởng Công an phường Diên Hồng và ông Đỗ Văn Lợi-Bí thư Chi bộ làng Pleiku Roh ký giao ước kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Ảnh: ĐVCC

Làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) có 432 hộ với 2.028 khẩu, trong đó có 189 hộ và 918 người dân tộc thiểu số. Làng hiện còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Thời gian qua, hệ thống chính trị làng Pleiku Roh đã tích cực vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi lễ, Thượng tá Ksor Định-Trưởng Công an phường Diên Hồng và ông Đỗ Văn Lợi-Bí thư Chi bộ làng Pleiku Roh đã ký giao ước kết nghĩa. Trong đó, 2 đơn vị cam kết chia sẻ, đồng hành trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống; ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc… gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội, chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc; không nghe, không tin, không làm theo sự xúi giục của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

z7302959346348-82ba1d7a641cff05b3b6efc9ce42fbab.jpg
Công an phường Diên Hồng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn làng Pleiku Roh. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Công an phường Diên Hồng, Tổ dân phố 3 và Tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng) đã tặng quà cho các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn làng Pleiku Roh.

