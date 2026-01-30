Phường Hoài Nhơn ứng dụng mã QR tiếp nhận kiến nghị của người dân

(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn vừa tổ chức ra mắt mô hình “Mặt trận số Hoài Nhơn”.

Tại sự kiện này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đã công bố quyết định thành lập mô hình và Ban Quản lý mô hình “Mặt trận số Hoài Nhơn”.

Điểm nhấn nổi bật của mô hình “Mặt trận số Hoài Nhơn” là triển khai ứng dụng mã QR để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân. Theo đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường đã trao bảng gắn mã QR cho đại diện 27 khu phố để triển khai lắp đặt tại các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Trao bảng gắn mã QR cho đại diện các khu phố để triển khai lắp đặt tại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Đảng ủy phường Hoài Nhơn

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trịnh Phạm Thúy Hằng, mô hình góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” tại địa phương.

Qua đó, tạo điều kiện để người dân phản ánh, kiến nghị về các vấn đề dân sinh qua điện thoại thông minh. Đồng thời, giúp hệ thống chính trị địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy trong tình hình mới.