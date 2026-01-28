Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng bộ phường Thống Nhất tiếp nhận Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KHÁNH PHONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-1, tại Hội trường Đảng ủy phường, Đảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên.

Dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy phường cùng với sự tham dự của đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND phường cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)-Chi nhánh Bắc Gia Lai.

glo-phuong-thong-nhat.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 194-QĐ/ĐU, ngày 26/01/2026 về việc tiếp nhận Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai, với 37 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên dự bị, từ Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về trực thuộc Đảng bộ phường Thống Nhất. Đồng thời, hội nghị cũng đã công bố các quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được xuyên suốt và kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy phường đã trao quyết định và chúc mừng Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn tổ chức và đề nghị Chi bộ sớm ổn định, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại đơn vị.

Việc tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên từ khối doanh nghiệp về trực thuộc Đảng bộ phường có ý nghĩa then chốt trong việc thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng tại cơ sở, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ phường Thống Nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

null