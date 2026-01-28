Đảng bộ phường Thống Nhất tiếp nhận Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-1, tại Hội trường Đảng ủy phường, Đảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên.

Dự Hội nghị có Thường trực Đảng ủy phường cùng với sự tham dự của đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND phường cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)-Chi nhánh Bắc Gia Lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 194-QĐ/ĐU, ngày 26/01/2026 về việc tiếp nhận Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai, với 37 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên dự bị, từ Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về trực thuộc Đảng bộ phường Thống Nhất. Đồng thời, hội nghị cũng đã công bố các quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được xuyên suốt và kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy phường đã trao quyết định và chúc mừng Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn tổ chức và đề nghị Chi bộ sớm ổn định, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại đơn vị.

Việc tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên từ khối doanh nghiệp về trực thuộc Đảng bộ phường có ý nghĩa then chốt trong việc thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng tại cơ sở, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ phường Thống Nhất.