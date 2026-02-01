Tỉnh đoàn Gia Lai kết nghĩa với làng Kon Nak và Kon Jốt

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Chiều 31-1, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kon Nak và làng Kon Jốt (xã Đak Sơmei) nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng thời chung tay chăm lo đời sống cho người dân địa phương.

z7488762877520-96810e2618d3780bd4352a21d9a9e10d.jpg
Quang cảnh buổi lễ kết nghĩa. Ảnh: R'Ô HOK

Tham dự lễ kết nghĩa có anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; anh Vũ Hồng Quân-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng lãnh đạo xã Đak Sơmei cùng hệ thống chính trị làng Kon Nak và làng Kon Jốt.

Theo bản giao ước đã ký kết, các bên thống nhất phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai các mô hình, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng - chống tệ nạn xã hội.

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

z7487635153861-5cd29f9f698796d7cfed41be664e24a4.jpg
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: R'Ô HOK

Xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn Chi đoàn làng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tỉnh đoàn Gia Lai tư vấn, hỗ trợ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; huy động nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ mô hình sinh kế…

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn trao tặng 203 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kon Nak và làng Kon Jốt; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt.

