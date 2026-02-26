Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Bộ đội Biên phòng Gia Lai gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí dịp Xuân Bính Ngọ 2026

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 26-2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. 

Các đồng chí: Võ Hoàng Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

bo-doi-bien-phong-gia-lai-gap-mat-cac-co-quan-thong-tan-bao-chi-dip-xuan-binh-ngo-2026-4767.jpg
Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua. Ảnh: Viễn Khánh

Tại buổi gặp mặt, đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2025, đồng thời định hướng nội dung tuyên truyền năm 2026.

Theo đó, sau sáp nhập, BĐBP tỉnh quản lý 188,655 km đường biên giới đất liền và trên biển; quản lý địa bàn khu vực biên giới gồm 22 xã, phường với hơn 785.000 nhân khẩu. Địa bàn rộng, phức tạp, vừa có biên giới đất liền, vừa có biên giới biển, đặt ra yêu cầu cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, biên chế, vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Nổi bật là công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đất liền và biển, đảo; đấu tranh phòng - chống tội phạm, ma túy; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

dong-chi-huynh-kien-pho-tong-bien-tap-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-tinh-tham-gia-y-kien-tai-buoi-gap-mat.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Huỳnh Kiên tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.D

Cùng với đó là các mô hình, chương trình ý nghĩa như “Dân vận khéo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; qua đó, lan tỏa hình ảnh người lính Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, hiểu dân, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân khu vực biên giới.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp tuyên truyền; đồng thời, đề nghị BĐBP tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp tại các tuyến biên giới đất liền và trên biển; duy trì cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng.

Các cơ quan báo chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng Biên phòng trong công tác tuyên truyền, góp phần chuyển tải thông tin nhanh chóng, đầy đủ đến bạn đọc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Rơ Mah Tuân nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua. Các đơn vị đã luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng thời, phản ánh sinh động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc; lan tỏa những cách làm hay, gương điển hình tiêu biểu. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tập trung tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đặc biệt là các sự kiện trong thời gian tới như: Lễ ra quân huấn luyện năm 2026; Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026; Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới của tỉnh…

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí tác nghiệp; cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, đúng định hướng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

ban-chi-huy-bdbp-khen-thuong-3-tap-the-va-6-ca-nhan.jpg
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2025. Ảnh: Viễn Khánh

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biên giới và hoạt động của BĐBP tỉnh năm 2025.

