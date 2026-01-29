Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới

THANH BÌNH
(GLO)- Ngày 29-01, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia năm 2026. 

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo nội dung trọng tâm của kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia năm 2026, tập trung vào các nhiệm vụ: xác định hướng, địa bàn, thời gian trọng điểm, đối tượng nổi lên cần tập trung đấu tranh; tổ chức, sử dụng lực lượng, phương tiện bảo vệ biên giới; dự kiến tình huống và cách xử trí; một số vấn đề chính về hiệp đồng đảm bảo; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương; sẵn sàng chiến đấu, phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng - chống cháy nổ và cháy rừng; phòng - chống tội phạm, phòng - chống các hành vi vi phạm pháp luật và chống khai thác IUU.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: Việc xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động cụ thể hóa kế hoạch sát với thực tiễn địa bàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hội nghị thống nhất cao với nội dung kế hoạch và quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia năm 2026.

