Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh.

bdbp-tinh-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2026.jpg
BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: Công Cường

Hội nghị đã được nghe quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy BĐBP và Chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị của Chính ủy BĐBP; Mệnh lệnh công tác biên phòng năm 2026 của Tư lệnh BĐBP; Đề cương sinh hoạt chính trị đầu năm của Cục Chính trị BĐBP; Kế hoạch công tác Biên phòng và Kế hoạch bảo vệ biên giới năm 2026 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

anh-4-1.jpg
BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Công Cường

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc các nội dung đã được quán triệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của quân đội, BĐBP, địa phương và đơn vị trong năm 2026.

Trong đó, trọng tâm là tích cực, linh hoạt trong giải quyết các tình huống quản lý, bảo vệ biên giới; nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

