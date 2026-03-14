(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, gần 150 cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường tham gia hoạt động này. Các lực lượng đã treo băng rôn, khẩu hiệu, đồng thời tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử; nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này.

Thông qua hoạt động, phường Thống Nhất kêu gọi cử tri trên địa bàn phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và thành công.