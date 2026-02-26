Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 329/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí.

Theo đó, Luật Báo chí số 126/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10-12-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 (Luật).

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí. Ảnh: Internet
Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí với mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Đồng thời, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” và tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật.

Một trong những nội dung chính của Kế hoạch là rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Báo chí. Trong đó, xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí; Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định quy định về hoạt động báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam...

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Hình thức tổ chức là đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên cổng/trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Bên cạnh đó, xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật để đăng tải, phát hành rộng rãi, phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Chính phủ cũng yêu cầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về báo chí bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ và biên soạn tài liệu tập huấn cho nhân lực thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí...

