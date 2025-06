Nội dung Nghị định nêu rõ: Việc cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể do Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL quyết định căn cứ văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chính phủ phân quyền cho UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Ảnh: Đức Thụy

Việc tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp tỉnh do UBND tỉnh thực hiện.

Việc công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên do Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL quyết định. Ngoài ra, việc cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực do Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL quyết định.

Nghị định trên cũng quy định, việc chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử đối với cơ quan báo chí của địa phương do UBND cấp tỉnh thực hiện.

Việc cấp Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương quy định tại Điều 20 và Điều 31 Luật Báo chí do UBND cấp tỉnh thực hiện. Việc tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Báo chí do UBND cấp tỉnh nơi cơ sở nhập khẩu báo chí đặt trụ sở chính hoặc nơi có cửa khẩu nhập khẩu báo chí thực hiện...

Nghị định phân cấp trong lĩnh vực VH, TT và DL đối với UBND cấp tỉnh. Theo đó, việc công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh do bộ trưởng, thủ trưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Việc tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội do UBND cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội thực hiện. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do UBND cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội thực hiện.

Việc quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.