Ban Quản lý cảng cá và Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dết

(GLO)- Sáng 1-2, Ban Quản lý cảng cá cùng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Gia Lai đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Ar Dết (xã Lơ Pang).

Lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và làng Ar Dết thể hiện sự đoàn kết tại lễ kết nghĩa. Ảnh: Bích Giao

Tại buổi lễ, Ban Quản lý cảng cá và Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã cùng thông qua kế hoạch phối hợp triển khai công tác kết nghĩa với làng Ar Dết; đồng thời, thống nhất các nội dung chương trình hoạt động kết nghĩa, trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện giữa các bên.

Làng Ar Dết hiện có 86 hộ, trong đó có 84 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Thông qua hoạt động kết nghĩa, Ban Quản lý cảng cá cùng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai sẽ thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Lơ Pang và cấp ủy làng Ar Dết để nắm bắt tình hình, đề ra những biện pháp, nội dung giúp đỡ, hình thức sinh hoạt thiết thực trong từng giai đoạn, đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động kết nghĩa.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá và Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tặng quà cho người dân làng Ar Dết. Ảnh: Bích Giao

Cùng với đó, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai sẽ chủ động phát huy mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, xây dựng làng Ar Dết phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp nhân dân làng Ar Dết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của làng.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã trao tặng 58 phần quà, Ban Quản lý cảng cá tặng 28 phần quà cho người dân làng Ar Dết.