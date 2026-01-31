Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Công an xã Tuy Phước Tây và Agribank Bình Định kết nghĩa với làng Hiệp Tiến, xã Canh Vinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, chiều 31-1, tại làng Hiệp Tiến (xã Canh Vinh), Công an xã Tuy Phước Tây phối hợp với Agribank Bình Định tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hiệp Tiến.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban quản lý làng Hiệp Tiến trong công tác nắm tình hình, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

ket-nghia-ca-tuy-phuoc-tay-agribank-binh-dinh-xa-canh-vinh-1.jpg
Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ kết nghĩa. Ảnh: D.L

Trọng tâm là hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao; thăm hỏi, giúp đỡ các hộ khó khăn, gia đình chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Dịp này, Công an xã Tuy Phước Tây và Agribank Bình Định đã trao 165 suất quà (500 nghìn đồng/suất), góp phần mang lại Tết ấm cho người dân làng Hiệp Tiến.

gen-h-z7487215614470-968c6c3f8541e6d4427d1b99a9d615f7.jpg
Tặng quà cho người dân làng Hiệp Tiến. Ảnh: D.L
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

null