Công an xã Tuy Phước Tây và Agribank Bình Định kết nghĩa với làng Hiệp Tiến, xã Canh Vinh

(GLO)- Nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, chiều 31-1, tại làng Hiệp Tiến (xã Canh Vinh), Công an xã Tuy Phước Tây phối hợp với Agribank Bình Định tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hiệp Tiến.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban quản lý làng Hiệp Tiến trong công tác nắm tình hình, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ kết nghĩa. Ảnh: D.L

Trọng tâm là hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao; thăm hỏi, giúp đỡ các hộ khó khăn, gia đình chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Dịp này, Công an xã Tuy Phước Tây và Agribank Bình Định đã trao 165 suất quà (500 nghìn đồng/suất), góp phần mang lại Tết ấm cho người dân làng Hiệp Tiến.