Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy 2 phường An Phú và Thống Nhất trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29 và 30-1, Đảng ủy 2 phường Thống Nhất và An Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 60 năm tuổi Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên.

Tại phường Thống Nhất, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên; trong đó có 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

bi-thu-dang-uy-phuong-thong-nhat-trao-huy-hieu-dang-cho-cac-dang-vien.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất Trần Thị Hồng Nguyệt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: P.D

Đối với 2 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng do tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, đại diện Đảng ủy phường đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng.

Tại phường An Phú, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên, gồm: 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

lanh-dao-phuong-an-phu-trao-huy-hieu-dang-cho-cac-dang-vien.jpg
Đảng ủy phường An Phú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy 2 phường chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo Đảng ủy 2 phường cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nêu gương sáng, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và phong trào ở khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

null