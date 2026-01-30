Đảng ủy 2 phường An Phú và Thống Nhất trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

(GLO)- Ngày 29 và 30-1, Đảng ủy 2 phường Thống Nhất và An Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 60 năm tuổi Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên.

Tại phường Thống Nhất, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên; trong đó có 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất Trần Thị Hồng Nguyệt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: P.D

Đối với 2 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng do tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, đại diện Đảng ủy phường đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng.

Tại phường An Phú, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên, gồm: 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường An Phú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy 2 phường chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo Đảng ủy 2 phường cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nêu gương sáng, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và phong trào ở khu dân cư ngày càng vững mạnh.