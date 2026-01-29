Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm, tặng quà Tết cho người dân Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 29-1, tại xã Canh Vinh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Đảng, Nhà nước và các tổ chức luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, những người yếu thế và bà con đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Những năm qua, các cấp, ngành đã dành nhiều nguồn ngân sách và vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để chăm lo Tết cho người dân, bảo đảm tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa đều có quà Tết.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác trao bảng tượng trưng tặng 1.500 suất quà Tết với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai thời gian qua và đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của người dân.

Việc làm này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc Tết an vui, đầm ấm đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao quà Tết cho người dân xã Canh Vinh. Ảnh: Nhật Trường

Tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và đoàn công tác đã trao 1.500 suất quà với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng (mỗi suất 1 triệu đồng), thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho người dân xã Canh Vinh. Ảnh: Nhật Trường

Ngay tại chương trình, 100 suất quà đã được trao tận tay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã Canh Vinh.

Dịp này, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng tặng quà cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Canh Vinh.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng quà cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Diên tiếp tục đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Phúc, cán bộ lão thành cách mạng Trịnh Thị Minh Tân và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương; thăm đồng chí Ngô Tu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũ (phường Quy Nhơn Nam).

Gửi lời thăm hỏi sức khỏe, đời sống đến các gia đình, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp cách mạng và mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

Các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của ﻿bà Trịnh Thị Minh Tân - cán bộ lão thành cách mạng ở phường Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Trường

Đồng thời, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội cũng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh liên quan đến người có công; huy động nguồn lực xã hội thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.