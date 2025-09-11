UBND tỉnh Gia Lai và Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Cao Anh Sơn-Phó Tổng Giám đốc Viettel.

Trong giai đoạn 2023–2025, việc hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Viettel đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Về hạ tầng số, Viettel đã hoàn thành phủ sóng 4G tới 99,21% dân số, 2G tới 99,56% dân số và lắp đặt 72 trạm 5G tại các khu vực trung tâm; hạ tầng cáp quang đã phủ tới 100% xã, bảo đảm 100% địa phương có Internet băng rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Dũng Nhân

Trong lĩnh vực chính quyền số, nhiều giải pháp hiện đại được đưa vào ứng dụng như phần mềm phòng họp không giấy, cổng thông tin điện tử, chữ ký số và hệ thống camera giám sát an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Dũng Nhân

Ở mảng xã hội số, Viettel cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho 439 trường học, hỗ trợ học bạ điện tử cấp tiểu học và triển khai 100% chữ ký số cho 6.500 giáo viên.

Đại tá Cao Anh Sơn-Phó Tổng Giám đốc Viettel phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Dũng Nhân

Trong phát triển kinh tế số, mô hình chợ 4.0 được nhân rộng tại 45 chợ trung tâm; đồng thời phổ biến hệ sinh thái Viettel Money và cung cấp hơn 38,8 triệu hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Viettel còn hỗ trợ giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy cho Gia Lai.

Giám đốc Sở Khoa học- Công nghệ Trần Kim Kha trình bày dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và Viettel. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Thời gian qua, sự hợp tác của Viettel với tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai mong muốn Viettel hỗ trợ tỉnh thực hiện hiệu quả, thành công Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Viettel cần xác định điều kiện đặc thù của tỉnh Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước và có đường biên giới, do đó tỉnh mong muốn Viettel mở rộng mạng 5G tập trung ở những vùng kinh tế phát triển và khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Viettel tập trung triển khai các nền tảng cấp bách, trước mắt là y tế và giáo dục, chuyển giao các nền tảng mới cho các xã, phường, lưu ý các nền tảng này phải tương thích với nền tảng triển khai tại Trung ương; xem xét triển khai ứng dụng các nền tảng mới hỗ trợ kinh tế và an ninh - quốc phòng.

Về việc triển khai thỏa thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu 2 bên thành lập tổ công tác và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng bằng nguồn lực, kinh nghiệm của mình, Viettel sẽ hỗ trợ tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Viettel đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

UBND tỉnh Gia Lai và Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số. Ảnh: Dũng Nhân

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực: nâng cao nhận thức xã hội về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số; thúc đẩy văn hóa số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; và nghiên cứu, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ mới.