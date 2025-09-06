Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra thực địa tại các xã biên giới

(GLO)- Ngày 6-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát và làm việc với các xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với 7 xã biên giới. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm chốt số 8 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và chốt K3 – Đồn Biên phòng Ia Nan; đồng thời, kiểm tra, khảo sát khu vực dự kiến cắm mốc số 33 và 34.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo nhanh tình hình tuần tra, bảo vệ đường biên, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác bảo vệ chủ quyền tuyến biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra thực địa tại chốt 8 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

"Bảo vệ đường biên, cột mốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng phải cố gắng nắm chốt, phải có “nghệ thuật” trong công tác ngoại giao với nước bạn: “có tiến, có lui, có cứng, có mềm”. Chúng ta phải vừa duy trì quan hệ đoàn kết, hữu hảo với nước bạn, song song đó cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động khi có tình huống xảy ra” - Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phải có “nghệ thuật” trong công tác ngoại giao với nước bạn: “có tiến, có lui, có cứng, có mềm”. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đi thăm, kiểm tra trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã: Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Púch. Đồng thời khảo sát tại các địa điểm được đưa vào quy hoạch xây dựng khu hành chính mới của các xã; vị trí được quy hoạch để xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS từ nguồn đầu tư của Trung ương và của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng mỗi xã một phần quà và 10 bộ máy tính nhằm phục công tác, đảm bảo giải quyết công việc hành chính thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm dự kiến xây trường dân tộc nội trú tại xã Ia Nan. Ảnh: Hà Duy

Sau đó, tại Đồn Biên phòng Ia Púch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc chung với đại diện lãnh đạo các đồn Biên phòng và Đảng ủy, UBND 7 xã biên giới trên đất liền của tỉnh gồm: Ia O, Ia Chia, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch và Ia Mơ để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn; các đề xuất của các xã sau hơn 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác giảm nghèo bền vững; công tác điều chỉnh quy hoạch xã; tình hình phát triển hạ tầng; xây dựng trường nội trú liên cấp; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc chung với đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng và Đảng ủy, UBND 7 xã biên giới. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của các xã, sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của tổ chức bộ máy đã đi vào hoạt động thông suốt, ổn định, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp; công tác điều chỉnh quy hoạch đã cơ bản hoàn thành; kinh tế - xã hội có những bước chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh biên giới được đảm bảo.

Tuy nhiên, hầu hết các xã đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; trụ sở làm việc của một số xã đã xuống cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, công tác quản lý đất đai gặp nhiều vướng mắc…

Chủ tịch UBND xã Ia O Phan Đình Thắm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh hiện nay là phân chia các xã, phường thành 2 nhóm: xã, phường trọng điểm về kinh tế và xã trọng điểm về an ninh - quốc phòng. Trong đó, 7 xã biên giới được xác định là các xã trọng điểm về an ninh - quốc phòng. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư cho 7 xã biên giới vì “biên giới là mặt tiền của quốc gia”.

Với vai trò, vị trí quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã biên giới cần quan tâm thực hiện 2 nội dung lớn là đối nội và đối ngoại. Về đối nội, cấp ủy, chính quyền cần phải gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; về đối ngoại, phải thể hiện được vai trò, vị trí, bản lĩnh trong quan hệ ngoại giao đối với chính quyền địa phương của nước láng giềng.

Mỗi xã biên giới được Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà và 10 bộ máy tính. Ảnh: Hà Duy

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã phải làm tốt công tác giảm nghèo; hoàn thiện hạ tầng giao thông, rà soát lại những đoạn nào cần cải tạo, đoạn nào cần làm mới, nhất là các tuyến đường liên thôn, nội làng để khẩn trương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Các lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phải đảm bảo Cửa khẩu thông thương tốt.

“Liên quan đến xây dựng trường nội trú liên cấp, các xã cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường làm ngay, làm gấp các thủ tục về đất đai, chuyển giao, đo đếm, bồi thường; thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng trong tháng 9, để khi đến tháng 10 có thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng sẽ triển khai ngay. Chính quyền cấp xã phải sát dân, gần dân, tâm huyết, trách nhiệm để 2-3 năm sau, người dân thay đổi cách nhìn, có sự đồng thuận cao hơn nữa. Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cách thức tiếp cận người dân và công việc; làm chắc tay, bài bản, nhưng không được chậm trễ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các đồn Biên phòng. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tặng quà và hỗ trợ 7 Đồn Biên phòng để triển khai mô hình “Mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo”; tặng quà, hỗ trợ Chốt dân quân xã Ia Nan để khoan giếng nước.