Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh Gia Lai được triển khai ngày càng toàn diện, bài bản, phát huy hiệu quả rõ rệt, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Đối ngoại toàn diện, chủ động, hiệu quả

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác đối ngoại theo hướng toàn diện, bao quát trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh và đối ngoại nhân dân. Hoạt động đối ngoại không chỉ gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, mà còn góp phần củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Gia Lai đã đón tiếp hơn 150 đoàn quốc tế đến làm việc, khảo sát, hợp tác trên nhiều lĩnh vực; ký kết hơn 30 thỏa thuận hợp tác quan trọng; đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh ra nước ngoài để xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác chiến lược, mở rộng thị trường cho hàng hóa chủ lực. Tỉnh cũng đã vận động được trên 10 triệu USD viện trợ phi Chính phủ cho các chương trình giáo dục, y tế, an sinh xã hội, trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, qua đó thể hiện vai trò “ngoại giao phục vụ phát triển”.

Công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy rõ tính hiệu quả, minh chứng qua việc nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn được tổ chức thành công tại tỉnh, quy tụ hàng nghìn chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Các hoạt động này không chỉ giúp Gia Lai nâng cao uy tín, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, mà còn khẳng định là điểm đến an toàn, tin cậy, năng động, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Có thể khẳng định, đối ngoại Gia Lai giai đoạn vừa qua đã tạo nên dấu ấn nổi bật: toàn diện về phạm vi, chủ động trong triển khai, hiệu quả trong kết quả đạt được. Đây chính là nền tảng quan trọng để công tác đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Ngoại giao kinh tế-động lực phát triển trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Gia Lai xác định ngoại giao kinh tế là trụ cột, là động lực chiến lược để thu hút nguồn lực, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh.

Lễ ký kết MOU giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Quy Nhơn với TORmem (Hoa Kỳ).

Toàn tỉnh hiện có 102 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 2,3 tỷ USD, tập trung vào ngành công nghiệp chế biến-chế tạo, dịch vụ, du lịch và hạ tầng. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 ước đạt trên 8,1 tỷ USD, hàng hóa của tỉnh đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, gỗ chế biến ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Các hoạt động thương mại qua cảng Quy Nhơn, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh duy trì ổn định, góp phần gắn kết kinh tế biển, Tây Nguyên với khu vực và thế giới.

Những kết quả này khẳng định ngoại giao kinh tế đã trở thành cầu nối chiến lược, mở rộng không gian phát triển, thu hút tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế, từng bước tạo lập vị thế mới cho tỉnh. Trong tiến trình đó, Sở Ngoại vụ luôn giữ vai trò trung tâm tham mưu và điều phối, trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ thủ tục đối ngoại, bảo đảm môi trường hợp tác nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả.

Định hướng mới: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai xác định khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá, trong đó ưu tiên phát triển các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Đây là định hướng chiến lược phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm tạo động lực phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Gia Lai.

Đặc biệt, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại phường Quy Nhơn Nam đã trở thành biểu tượng hợp tác khoa học quốc tế của tỉnh. Mỗi năm, ICISE tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo, trường học mùa hè, quy tụ hàng ngàn nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nghiên cứu sinh từ nhiều quốc gia. Đây là lợi thế nổi bật, giúp Gia Lai quảng bá hình ảnh một địa phương năng động, cởi mở, tri thức, có tiềm năng trở thành điểm đến mới của khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế ở miền Trung - Tây Nguyên.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu gắn kết chặt chẽ công tác đối ngoại với phát triển khoa học-công nghệ, thu hút nguồn lực quốc tế cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mới nổi. Công tác đối ngoại sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối tiên phong, đưa Gia Lai hội nhập sâu rộng và toàn diện.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn mới

Kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao là dịp để ngành Ngoại vụ tỉnh khẳng định vị thế là cơ quan nòng cốt, tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại. Trên nền tảng những kết quả đạt được, Sở Ngoại vụ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo, triển khai công tác một cách toàn diện, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Với phương châm “chủ động, sáng tạo, toàn diện, hiệu quả”, Ngoại vụ Gia Lai giữ vai trò trung tâm điều phối các hoạt động đối ngoại của tỉnh, kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế và đối tác chiến lược. Qua đó, huy động tối đa nguồn lực, tri thức, công nghệ phục vụ phát triển.

Trong giai đoạn mới, công tác đối ngoại của Gia Lai không chỉ hướng tới quảng bá hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện mà còn khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy, trung tâm hợp tác quốc tế của khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, ngành Ngoại vụ sẽ tiếp tục tiên phong trong hội nhập quốc tế, đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là điểm sáng đối ngoại của cả nước.