Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 9-9, ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã ký ban hành Quyết định số 2676/QĐ-SYT về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế.

Theo đó, kể từ ngày 9-9, bác sĩ CKII Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh

Tiến sĩ-bác sĩ Võ Bảo Dũng-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai làm Phó Chủ tịch Hội đồng; bác sĩ CKII Đỗ Trí Đức-Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế làm Thư ký Hội đồng.

Ngoài ra, Hội đồng còn có 15 ủy viên là các tiến sĩ, bác sĩ CKII thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

z6073396714118-f2543a0a4ff571b7144d0b6ff22064a0.jpg
Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Gia Lai là tổ chức tư vấn về khoa học và công nghệ. Ảnh: Như Nguyện

Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Gia Lai là tổ chức tư vấn về khoa học và công nghệ, có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Sở Y tế về phương hướng, nội dung và kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, hợp tác công nghệ; tham gia đề xuất, định hướng kế hoạch, lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm và dài hạn của ngành; các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức xét duyệt đề cương và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học của ngành; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Y tế.

null