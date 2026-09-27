2 nhà toán học Việt Nam đưa ra chứng minh cho bài toán khiến giới khoa học đau đầu hơn 10 năm

(GLO)- 2 nhà toán học Việt Nam là TS. Vũ Khắc Kỷ và GS. Trần Mạnh Tuấn vừa công bố một chứng minh cho giả thuyết Courtade-Kumar - bài toán mở tồn tại từ năm 2013 và được xem là một trong những vấn đề quan trọng của lý thuyết thông tin.

Đáng chú ý, lời giải của 2 nhà khoa học Việt Nam được công bố gần như cùng thời điểm với 1 lời giải độc lập của nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ Google và nhiều trường đại học trên thế giới.

TS. Vũ Khắc Kỷ - giảng viên bộ môn Toán (Trường Đại học FPT) cùng cộng sự đã tìm ra lời giải chứng minh được bài toán biết đến từ khoảng 10 năm trước. Ảnh: NVCC/Znews

Theo thông tin từ Trường Đại học FPT, TS. Vũ Khắc Kỷ - giảng viên Bộ môn Toán của trường, cùng GS. Trần Mạnh Tuấn - công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đã thu được 1 chứng minh hoàn chỉnh cho giả thuyết Courtade-Kumar.

Kết quả này cũng được Vahab Mirrokni - Phó Chủ tịch Google Research và lãnh đạo các nhóm nghiên cứu về Thuật toán và Tối ưu hóa của Google, ghi nhận khi công bố công trình của nhóm Google.

Courtade-Kumar là 1 giả thuyết nằm ở giao điểm giữa lý thuyết thông tin, giải tích hàm Boolean và khoa học máy tính lý thuyết. Phát biểu của bài toán tương đối ngắn gọn: khi 1 chuỗi bit được truyền qua 1 kênh có nhiễu, liệu việc chỉ quan sát 1 bit đầu vào có phải là cách tối ưu để giữ lại thông tin về toàn bộ dữ liệu ban đầu hay không? Giả thuyết được đặt ra từ năm 2013 và trong hơn 1 thập kỷ đã thu hút nhiều hướng tiếp cận khác nhau nhưng chưa có chứng minh tổng quát.

Trong công trình có tiêu đề “Dictators are most informative”, TS. Vũ Khắc Kỷ và GS. Trần Mạnh Tuấn chứng minh rằng, trong mô hình được giả thuyết đặt ra, các hàm “độc tài” - tức hàm chỉ phụ thuộc vào 1 tọa độ - giữ lại lượng thông tin lớn nhất về đầu vào ngẫu nhiên khi dữ liệu đi qua nhiễu nhị phân độc lập. Bản thảo dài 36 trang được 2 tác giả đưa lên kho lưu trữ khoa học arXiv ngày 21-9-2026, với mã công trình arXiv:2609.24184.

Điểm đặc biệt là gần như cùng thời điểm, một nhóm gồm: Zijie Chen, Amin Gohari, Adel Javanmard, Honghao Lin, Vahab Mirrokni, Chandra Nair và David P. Woodruff cũng công bố 1 chứng minh độc lập cho giả thuyết này.

Công trình của nhóm được đưa lên arXiv ngày 21-9-2026 và sử dụng 1 phương pháp khác, trong đó có các thành phần chứng minh được hỗ trợ bằng kiểm chứng máy tính và hình thức hóa một số phần giải tích trong Lean.

Theo Trường Đại học FPT, 2 nhóm nghiên cứu đã đi đến kết quả một cách độc lập và bằng những phương pháp khác nhau. Việc 2 lời giải xuất hiện gần như đồng thời cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế đối với bài toán này.

Kết quả của TS. Vũ Khắc Kỷ và GS. Trần Mạnh Tuấn vì vậy là một đóng góp đáng chú ý của các nhà toán học Việt Nam vào 1 vấn đề nền tảng của toán học và lý thuyết thông tin hiện đại. Công trình hiện đã được công bố dưới dạng bản thảo khoa học trên arXiv và sẽ tiếp tục được cộng đồng chuyên môn đánh giá.