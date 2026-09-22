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Gmail rút ngắn thao tác nhập mã xác thực hai bước

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, 9to5google)

(GLO)- Người dùng Gmail trên điện thoại giờ đây có thể sao chép mã xác thực hai yếu tố (2FA) trực tiếp từ danh sách thư, thay vì phải mở email và chọn mã thủ công.

Tính năng mới mang tên “Copy code” đang được Google triển khai trên ứng dụng Gmail dành cho Android và iOS.

Khi phát hiện email chứa mã xác minh, Gmail hiển thị nút sao chép ngay bên dưới dòng tiêu đề thư. Người dùng chỉ cần chạm vào nút này, mã sẽ được đưa vào bộ nhớ tạm để dán vào ứng dụng hoặc trang web cần xác thực.

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Tính năng mới đang được Google triển khai đến người dùng Gmail trên Android lẫn iOS. Ảnh chụp màn hình 9to5google

Theo 9to5Google, tính năng đã được ghi nhận hoạt động với một số email xác minh do các cửa hàng và ngân hàng gửi. Nút “Copy code” có dạng viên thuốc, tương tự khu vực Gmail dùng để hiển thị bản xem trước tệp đính kèm.

Tính năng hiện xuất hiện trên ứng dụng Gmail cho Android phiên bản 2026.09.07.x và iOS phiên bản 6.0.260907. Chức năng này chưa được triển khai trên phiên bản Gmail dành cho máy tính.

Việc bổ sung nút sao chép giúp người dùng rút ngắn các bước lấy mã xác thực được gửi qua email, đặc biệt khi thực hiện đăng nhập trên thiết bị di động.

Hiện Google chưa công bố thông tin thời điểm tính năng được triển khai trên toàn bộ tài khoản Gmail.

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