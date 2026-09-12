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Nhiều hiện tượng thiên văn hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời trong tháng 9

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Live Science, TTO, XH&CL)

(GLO)- Tháng 9-2026 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội thú vị cho người yêu thiên văn khi có thể quan sát 5 hành tinh bằng mắt thường cùng Trăng Thu hoạch và một số hiện tượng hiếm gặp khác.

Cụ thể, trong tháng này, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ lần lượt xuất hiện trên bầu trời và có thể quan sát bằng mắt thường trong những thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, 5 hành tinh không đồng thời xuất hiện và cũng không tạo thành 1 hàng trên bầu trời.

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Trăng Thu hoạch sẽ đạt kỳ trăng tròn vào ngày 26-9. Ảnh minh họa: SK&ĐS

Sao Kim là một trong những thiên thể nổi bật nhất vào buổi tối, đặc biệt quanh ngày 18-9 khi đạt độ sáng cực đại. Sao Thủy cũng có thể được tìm thấy gần khu vực chân trời phía Tây sau hoàng hôn, nhưng khó quan sát hơn do nằm thấp và gần Mặt trời.

Trong khi đó, Sao Hỏa và Sao Mộc nổi bật trên bầu trời trước bình minh. Đáng chú ý, rạng sáng 25-9, Sao Hỏa xuất hiện gần 2 ngôi sao sáng Castor và Pollux thuộc chòm Song Tử, tạo nên cảnh tượng thú vị cho người quan sát.

Ngày 22-9 là thời điểm thu phân, khi Mặt trời đi qua xích đạo trời và độ dài ngày, đêm gần tương đương ở nhiều khu vực trên Trái đất. Sau thời điểm này, thời gian ban đêm ở Bắc bán cầu tiếp tục kéo dài, thuận lợi hơn cho việc quan sát thiên văn.

Đặc biệt, Trăng Thu hoạch sẽ đạt kỳ trăng tròn vào ngày 26-9. Khi mới mọc, Mặt trăng có thể mang sắc vàng cam do hiệu ứng khí quyển và nằm thấp gần đường chân trời. Sao Thổ cũng xuất hiện gần khu vực này, tạo thêm điểm nhấn cho bầu trời đêm.

Cùng ngày, Sao Hải Vương đạt vị trí đối xung với Mặt trời, là thời điểm thuận lợi để quan sát hành tinh này bằng kính thiên văn, bởi nó quá mờ để nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngoài ra, trong tháng 9 còn có nhiều lần Mặt trăng tiến gần các hành tinh, tạo nên những khung cảnh đáng chú ý trên bầu trời. Người quan sát nên chọn nơi ít ánh sáng nhân tạo, có tầm nhìn thoáng và bầu trời quang mây để có trải nghiệm tốt nhất.

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