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Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức xã Bình Khê tập huấn ứng dụng AI

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ÁNH KIỀU
ÚC LY
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(GLO)- Ngày 3-10, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ thôn.

Tại hội nghị, báo cáo viên Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Viettel Khu vực Tây Sơn hướng dẫn 3 chuyên đề gồm: ứng dụng trợ lý ảo, AI trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng sản phẩm truyền thông; cài đặt, sử dụng nền tảng số Viettel Tammi; sử dụng hệ thống đánh giá KPI tỉnh Gia Lai.

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Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ thôn trên địa bàn xã tham gia tập huấn. Ảnh: Úc Ly

Các chuyên đề được triển khai kết hợp giữa hướng dẫn và thực hành, giúp học viên tiếp cận các công cụ AI, nền tảng số phục vụ công việc. Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng số và khả năng hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số tại cơ sở.

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