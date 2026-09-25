Alibaba công bố chip AI mới, hướng tới mô hình 10.000 tỷ tham số

(GLO)- Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba công bố bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, đồng thời đặt mục tiêu phát triển các mô hình Qwen với quy mô lên tới 10.000 tỷ tham số và mở rộng mạnh hạ tầng trung tâm dữ liệu trong những năm tới.

Thông tin được Alibaba công bố ngày 22-9 tại Hội nghị Apsara thường niên ở Hàng Châu. Bộ phận thiết kế chip T-Head giới thiệu Zhenwu V900, bộ xử lý dành cho cả huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Biểu tượng Alibaba tại văn phòng của tập đoàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Alibaba, V900 có hiệu suất tính toán cao gấp 3 lần thế hệ Zhenwu M890 ra mắt tháng 5 và dự kiến được sản xuất hàng loạt, thương mại hóa trong quý I/2027.

V900 được trang bị bộ nhớ 216 GB và băng thông kết nối giữa các chip 1.200 GB/giây. Alibaba cho biết hệ thống máy chủ sử dụng bộ xử lý này có thể mở rộng thành cụm tới 500.000 chip, phục vụ các tác vụ huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn.

Ở lĩnh vực mô hình nền tảng, Alibaba cho biết Qwen, dòng mô hình AI tạo sinh do tập đoàn phát triển, đang được tiếp tục nâng cấp.

Phiên bản Qwen 4 hiện trong quá trình huấn luyện, trong khi các thế hệ Qwen 4.5 và Qwen 5 được định hướng đạt quy mô 5.000-10.000 tỷ tham số (thước đo năng lực học tập của AI). Mô hình Qwen3.8-Max hiện có 2.400 tỷ tham số.



Alibaba đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng công suất các trung tâm dữ liệu toàn cầu do Alibaba Cloud vận hành lên hơn 20 GW vào năm 2032, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lực tính toán ngày càng tăng đối với các hệ thống AI.

Chiến lược AI mới được triển khai theo hướng tích hợp từ chip, hạ tầng điện toán đám mây, mô hình nền tảng đến các ứng dụng AI tác nhân.

Công ty cũng giới thiệu nền tảng Qwen Intelligence dành cho các nhà sản xuất điện thoại, hướng tới khả năng thực hiện những tác vụ phức tạp trên nhiều ứng dụng.

Các công bố trên được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh phát triển chip và hạ tầng AI trong nước.