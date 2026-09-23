Hơn 100 đại biểu được tập huấn sử dụng phần mềm iDesk, ứng dụng AI và kỹ năng an toàn thông tin

(GLO)- Ngày 23-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Kon Gang tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm iDesk, ứng dụng AI và kỹ năng an toàn thông tin cho hơn 100 cán bộ, người lao động trên địa bàn xã.

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày về những nội dung như: kiến thức về hướng dẫn sử dụng phần mềm iDesk đối với cán bộ, công chức, viên chức; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI cơ bản; kỹ năng sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, NotebookLM, Canva; kỹ năng sử dụng các ứng dụng cộng tác trực tuyến (Google Docs, Sheets, Forms); bảo đảm an toàn thông tin và phòng - chống lừa đảo trực tuyến; hướng dẫn khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số”…

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thùy Ngân

Tại đây, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn xã Kon Gang được trao đổi, chia sẻ và nghe báo cáo viên giải đáp, hỗ trợ xử lý các tình huống thực tế.

Hội nghị tập huấn nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả sử dụng phần mềm iDesk, ứng dụng AI, kỹ năng sử dụng các ứng dụng cộng tác trực tuyến (GoogleDocs, Sheets, Forms) và an toàn thông tin trên địa bàn xã.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong đời sống và công việc.