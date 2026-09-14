Những nâng cấp đáng giá nhất trên iOS 27

iOS 27 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 14.9 với những nâng cấp về giao diện và trí tuệ nhân tạo.

Apple chuẩn bị chính thức phát hành bản cập nhật iOS 27 đến người dùng iPhone vào ngày 14.9. Vậy đợt nâng cấp này, Apple mang đến cho người dùng những cải tiến nào đáng chú ý?

Apple chuẩn bị tung iOS 27 với Siri AI và loạt tính năng đột phá

Theo đó, điểm nhấn lớn nhất của phiên bản này là giao diện Liquid Glass thế hệ thứ hai với khả năng tùy biến độ trong suốt, khả năng hiển thị cải tiến và hàng loạt biểu tượng ứng dụng mới. Bản nâng cấp tiếp tục hỗ trợ toàn bộ các thiết bị tương thích từ thời iOS 26 và iOS 18; trong đó các mẫu máy không hỗ trợ Apple Intelligence được tối ưu tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn 30%, tải ảnh nhanh hơn 70% và truyền AirDrop nhanh hơn 80%.

iOS 27 mang đến Siri thông minh hơn. Ảnh: Apple

Tâm điểm của iOS 27 trên các dòng máy từ iPhone 15 Pro trở lên là trợ lý ảo Siri AI hoàn toàn mới. Công cụ này có khả năng phân tích dữ liệu từ tin nhắn, email, ghi chú và lịch trình để phản hồi chính xác các yêu cầu cá nhân, đồng thời hiểu được nội dung ngữ cảnh đang hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, tính năng Visual Intelligence cùng các công cụ như Writing Tools và Genmoji cũng được trang bị các mô hình AI nâng cấp mạnh mẽ hơn.

iOS 27 còn mang đến nhiều tinh chỉnh thực tế nhằm tối ưu trải nghiệm hằng ngày của người dùng, tiêu biểu là tính năng đoán trước thao tác dán khi sao chép nội dung. Đặc biệt, tai nghe AirPods lần đầu tiên được tích hợp tính năng Custom EQ cho phép tùy chỉnh âm trầm và dải trung theo ý muốn, trong khi nền tảng web của iCloud Shared Albums mở rộng quyền truy cập ảnh chất lượng cao cho người dùng Windows và Android.

Về sức khỏe và kết nối, tính năng GymKit chính thức cập bến iPhone để đồng bộ số liệu trực tiếp với máy tập thể thao, kết hợp khả năng đo nhịp tim chuẩn xác trong lúc tập luyện cùng tai nghe AirPods Pro 3. Hệ thống mạng cũng được bổ sung cơ chế chuyển đổi thông minh giữa 5G và Wi-Fi nhằm duy trì cuộc gọi FaceTime mượt mà, đi kèm tính năng Dual Capture và các công cụ bảo vệ trẻ vị thành niên.

Dù các tính năng Siri AI ban đầu sẽ mang nhãn thử nghiệm, iOS 27 vẫn đánh dấu bước chuyển mình toàn diện về cả hiệu năng lẫn độ mượt mà cho hệ sinh thái iPhone. Đây là bản cập nhật quan trọng mở màn cho chu kỳ phần mềm mới, mang lại trải nghiệm sử dụng thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng trước khi Apple tiếp tục mở rộng các tính năng tiếp theo.

Theo Phong Đỗ (TNO)