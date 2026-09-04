Google Maps bị vượt mặt, ứng dụng bản đồ 30 năm tuổi bất ngờ đứng số 1

Một ứng dụng bản đồ ra đời từ năm 1996 bất ngờ nổi lên khi người dùng tìm kiếm lựa chọn thay thế Google Maps.

Theo BGR, ứng dụng bản đồ MapQuest hiện chiếm lĩnh bảng xếp hạng App Store của Apple tại Mỹ và Canada, vượt qua Google Maps để trở thành ứng dụng du lịch phổ biến nhất. Hiện tại, MapQuest cũng đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng Maps & Navigation trên Android tại cả hai quốc gia.

MapQuest 'tăng tốc' trên các cửa hàng ứng dụng di động

Sự gia tăng lượt tải xuống của MapQuest bắt đầu ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng sắc lệnh hành pháp để đổi tên Lake Ontario (Hồ Ontario) thành Lake America (Hồ Mỹ), trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Canada. Trong khi Google Maps và Apple Maps đã điều chỉnh tên gọi cho người dùng Mỹ, MapQuest đã phản hồi bằng cách khẳng định sẽ giữ nguyên tên gọi Lake Ontario. Nhóm phát triển của ứng dụng này thậm chí còn chế giễu động thái đổi tên bằng cách tạo ra một trang web cho phép người dùng nhập tên riêng của mình cho Lake Ontario.

Tính đến ngày 3.9, MapQuest đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store của Apple, từ vị trí 128 vào đầu tháng 9. Google đã giải thích rằng họ đặt tên bản đồ theo quy định chính thức của từng quốc gia, do đó người dùng ở Mỹ sẽ thấy Lake America, còn người dùng Canada vẫn thấy Lake Ontario.

Google Maps không phải là nạn nhân duy nhất của các chính sách từ Donald Trump

Quyết định của Tổng thống Trump gợi nhớ đến vụ việc năm 2025 khi ông đổi tên Gulf of Mexico (Vịnh Mexico) thành Gulf of America (Vịnh Mỹ) trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mexico. Một lần nữa, Google Maps và Apple Maps đã điều chỉnh tên gọi cho người dùng Mỹ, trong khi MapQuest giữ nguyên tên gọi truyền thống.

MapQuest vẫn được tin dùng nhờ quyết giữ lại tên gọi Lake Ontario

Là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực bản đồ trực tuyến, MapQuest đã ra mắt phần mềm trên web vào năm 1996 và phiên bản dành cho iPhone vào năm 2009. Mặc dù đã từng bị Google Maps vượt mặt về mức độ phổ biến, nhưng MapQuest hiện khẳng định lại vị thế của mình.

Cả MapQuest và Google Maps đều cung cấp chức năng điều hướng và lập kế hoạch tuyến đường, nhưng mỗi ứng dụng có những điểm mạnh riêng. MapQuest tập trung vào việc lái xe, cung cấp hướng dẫn từng bước, thông tin giao thông trực tiếp và lập kế hoạch nhiều điểm dừng. Trong khi đó, Google Maps mang đến trải nghiệm đa dạng hơn với thông tin về doanh nghiệp, điểm tham quan, ảnh và đánh giá của người dùng, cùng các chỉ dẫn cho nhiều phương tiện di chuyển khác nhau.

Mặc dù Google Maps có thể là lựa chọn mạnh mẽ hơn cho nhiều người dùng, MapQuest vẫn là một lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực chỉ đường lái xe. Cuối cùng, sự lựa chọn giữa hai ứng dụng này có thể phụ thuộc vào sở thích cá nhân của người dùng về tên gọi của các địa danh.

Theo Kiến Văn (TNO)