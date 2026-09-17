VNeID phiên bản 2.2.12 bổ sung nhiều tính năng, mở rộng tiện ích số cho người dân

(GLO)- Ngày 17-9, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa ra mắt phiên bản 2.2.12, bổ sung nhiều tính năng liên quan đến giấy tờ cá nhân, sức khỏe điện tử và chữ ký số, mang đến thêm tiện ích cho người sử dụng.

Cụ thể, theo ghi chú phát hành phiên bản mới, các chức năng được bổ sung gồm: tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, giấy tờ đăng kiểm; đăng ký cấp chứng thư chữ ký số (VNeID CA); thay đổi người đại diện đối với tài khoản định danh điện tử dưới 14 tuổi.

VNeID vừa ra mắt phiên bản 2.2.12, bổ sung nhiều tính năng mới, mở rộng tiện ích số cho người dân. Ảnh: Mộc Trà

Ứng dụng cũng mở rộng nhóm thông tin trong chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng và chứng chỉ.

Việc mở rộng các loại thông tin hỗ trợ nhằm tăng khả năng khai thác dữ liệu điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài các chức năng nêu trên, phiên bản 2.2.12 còn có nội dung sửa lỗi ứng dụng, góp phần cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Những thay đổi này góp phần mở rộng tiện ích số, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ hành chính và quản lý thông tin cá nhân trên môi trường điện tử.

Người dùng có thể kiểm tra VNeID trên Google Play hoặc App Store để cập nhật ứng dụng đối với phiên bản mới được cung cấp cho thiết bị.