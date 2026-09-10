Quy tắc 85-15% khi nhập máy móc cũ: Doanh nghiệp cần hiểu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 5-9-2026, Thông tư 56/2026/TT-BKHCN có hiệu lực, đặt ra quy tắc 85-15% khi xem xét nhập khẩu một số máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vượt giới hạn tuổi. Doanh nghiệp cần đáp ứng đồng thời các điều kiện về công suất, hiệu suất và mức tiêu hao theo quy định.

Từ ngày 5-9-2026, Thông tư 56/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực, quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Trong đó, quy tắc 85-15% được đặt ra đối với trường hợp doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam muốn nhập máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vượt quá giới hạn tuổi thiết bị theo quy định.

Máy móc, thiết bị quá 10 năm tuổi vẫn được xem xét nhập khẩu nếu bảo đảm hiệu suất. Ảnh minh họa: Minh Hà

Theo quy định, trong trường hợp máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá giới hạn quy định, doanh nghiệp có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cho phép nhập khẩu nếu đồng thời đáp ứng 2 điều kiện: Công suất hoặc hiệu suất còn lại đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với mức thiết kế.

Thông tư 56/2026/TT-BKHCN quy định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về nguyên tắc phải đáp ứng tiêu chí về tuổi thiết bị; mức thông thường là không quá 10 năm, trong khi một số lĩnh vực, loại máy móc, thiết bị cụ thể có giới hạn tuổi riêng.

Do đó, quy tắc 85-15% là cơ chế để xem xét nhập khẩu trong trường hợp khác, dành cho doanh nghiệp đang sản xuất tại Việt Nam, có nhu cầu nhập thiết bị vượt quá giới hạn tuổi nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu về công suất, hiệu suất và mức tiêu hao. Đây không phải quy định chung cho mọi máy móc đã qua sử dụng.

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu về Bộ Khoa học và Công nghệ, trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chứng thư giám định theo quy định.

Đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan khi hồ sơ và tài liệu đầy đủ, đúng quy định, đồng thời chứng thư giám định kết luận thiết bị đáp ứng tiêu chí nhập khẩu. Nếu kết quả giám định không đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp có thể bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thông tư 56/2026/TT-BKHCN áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc Chương 84 và Chương 85 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu để sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam, trừ các trường hợp thuộc diện loại trừ theo Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5-9-2026. Các hồ sơ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận trước thời điểm này và một số trường hợp chuyển tiếp tiếp tục được xử lý theo quy định trước đó.