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Nghi vấn AI trong loạt vụ lộ dữ liệu khiến Hàn Quốc họp khẩn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Yonhap, Korea JoongAng Daily)

(GLO)- Ngày 4-10, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) họp khẩn với đại diện ngành tài chính sau hàng loạt vụ tấn công mạng làm lộ dữ liệu cá nhân.

Cuộc họp được tổ chức khẩn do sự cố lan từ ngân hàng thương mại sang các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Chủ tịch FSC Lee Eog-weon yêu cầu toàn ngành duy trì cảnh giác ở mức cao nhất, rà soát hệ thống bảo mật và khắc phục lỗ hổng.

Ông cho biết chưa thể loại trừ khả năng tin tặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đề nghị đẩy nhanh ứng dụng AI trong phòng vệ an ninh mạng.

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Chuỗi tấn công mạng làm lộ dữ liệu hàng chục nghìn người ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa eToday.co.kr

Theo các thông báo, ngân hàng Shinhan ghi nhận khoảng 25.000 khách hàng bị lộ thông tin, trong khi các ngân hàng KB Kookmin và Hana lần lượt có 119 và 89 người bị ảnh hưởng.

BNK Busan xác nhận dữ liệu của 11 nhân sự phát triển phần mềm thuê ngoài bị rò rỉ. Tại khối phi ngân hàng, Yegaram Savings báo cáo vụ xâm nhập liên quan khoảng 40.000 khách hàng, còn Công ty tài chính Hyundai Capital bị lộ thông tin của 146 môi giới vay mua nhà.

Woori và NH NongHyup cũng bị nhắm tới nhưng chưa xác nhận có dữ liệu khách hàng bị rò rỉ.

Các cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào hệ thống có thể truy cập từ bên ngoài, như nền tảng hỗ trợ kinh doanh và môi giới khoản vay, thay vì hệ thống ngân hàng lõi.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra mối liên hệ giữa các vụ việc; việc sử dụng AI chưa được xác nhận chắc chắn.

FSC yêu cầu các tổ chức hạn chế truy cập từ bên ngoài đối với hệ thống không cần thiết cho dịch vụ khách hàng, thu hẹp quyền truy cập và lượng dữ liệu được tra cứu.

Thông tin về địa chỉ IP, phương thức xâm nhập và dấu hiệu tấn công sẽ được chia sẻ để phối hợp ứng phó. Những đơn vị bị ảnh hưởng phải xác định phạm vi dữ liệu bị lộ và triển khai biện pháp ngăn ngừa lừa đảo tiếp theo.

Cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu điều tra kỹ các vụ rò rỉ dữ liệu tại ngân hàng, công ty tài chính và cơ quan công, đồng thời xây dựng biện pháp ứng phó.

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