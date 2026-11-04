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Gần 150 nhà khoa học quốc tế tham dự hội nghị về công nghệ chỉnh sửa gen

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(GLO)- Ngày 4-11, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị quốc tế về “Xu hướng và công nghệ tiên phong trong lĩnh vực cải biến di truyền” (FGE 2026).

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức; quy tụ gần 150 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 15 quốc gia.

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Gần 150 nhà khoa học quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đáng chú ý, sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật hệ gen như GS. David R. Liu (Đại học Harvard, Viện Broad, Hoa Kỳ), GS. Maria Jasin (Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, Hoa Kỳ), GS. Hiroshi Nishimasu (Đại học Tokyo, Nhật Bản), GS. Caixia Gao (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc)…

Chương trình khoa học của hội nghị có gần 60 báo cáo, tập trung vào những tiến bộ mới trong công nghệ CRISPR-Cas, các công nghệ chỉnh sửa hệ gen thế hệ mới và ứng dụng trong nông nghiệp, y học, công nghệ sinh học. Trong đó, các hướng nghiên cứu về chỉnh sửa hệ gen ở thực vật, phát triển liệu pháp điều trị, kỹ thuật tế bào và hệ gen chức năng được dành nhiều sự quan tâm.

Trước đó, ngày 3-11, trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra workshop tiền hội nghị với chủ đề “Cập nhật những ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong cây trồng, thủy sản và đối thoại về khung pháp lý tại Việt Nam”. Chương trình cập nhật kiến thức về công nghệ CRISPR, ứng dụng trong chỉnh sửa hệ gen thực vật, thủy sản, đồng thời trao đổi về xu hướng quản lý trên thế giới và chính sách của Việt Nam đối với cây trồng được chỉnh sửa hệ gen.

FGE 2026 là kỳ hội nghị lần thứ tám trong chuỗi hội nghị quốc tế về kỹ thuật hệ gen, tiếp nối các kỳ tổ chức tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Singapore.

Thông qua các báo cáo và thảo luận chuyên sâu, hội nghị tạo diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật xu hướng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh trong nước tiếp cận với chuyên gia đầu ngành, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen vào thực tiễn.

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