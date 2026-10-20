Gần 50 nhà khoa học tham dự Hội nghị Radar Đại dương tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 20-10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội nghị Radar Đại dương khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ORCA 2026) đã khai mạc, quy tụ gần 50 đại biểu đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Đại học ULCO (Pháp) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 23-10. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hội nghị có sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế uy tín trong lĩnh vực ra-đa đại dương đến từ Úc, Hoa Kỳ, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc)... Chương trình gồm 24 báo cáo khoa học, tập trung vào 3 nhóm chủ đề: Truyền, thu nhận tín hiệu ra-đa và xử lý dữ liệu nâng cao; xử lý dữ liệu ra-đa tần số cao (HF) và đánh giá chất lượng dữ liệu; ứng dụng ra-đa tần số cao trong nghiên cứu biển.

Hội nghị Radar Đại dương khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ORCA 2026) khai mạc, quy tụ gần 50 đại biểu đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Phong - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vai trò của công nghệ ra-đa đại dương trong quan trắc, giám sát môi trường biển, hỗ trợ hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, phát hiện sự cố tràn dầu và cảnh báo sóng thần. Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ này góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với các thách thức từ môi trường biển, phục vụ quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên và phát triển kinh tế biển bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường hè Quốc tế về Ra-đa Hải dương học trong Khoa học Biển (ISSOR 2026) được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho học viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ. Nội dung tập trung vào xử lý dữ liệu ra-đa tần số cao, chuyển đổi dữ liệu dòng chảy hướng tâm thành bản đồ véc-tơ dòng chảy, ứng dụng phương pháp phân tích Lagrange và các kỹ thuật xây dựng bản đồ dòng chảy nâng cao.

Được khởi xướng từ năm 2012, ORCA đã trải qua 5 kỳ tổ chức tại Hàn Quốc (2012), Cao Hùng, Đài Loan (2014), Vũ Hán, Trung Quốc (2016), Okinawa, Nhật Bản (2018) và Chu Hải, Trung Quốc (2022). ORCA 2026 là kỳ hội nghị thứ 6, tiếp tục tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật tiến bộ công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ra-đa đại dương và khoa học biển.