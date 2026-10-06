Hơn 50 nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm tại ICISE

(GLO)- Sáng 6-10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với ICISE khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 45 về Vật lý va chạm (PIC 2026).

Hội thảo diễn ra từ ngày 6 đến 9-10, quy tụ hơn 50 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội thảo quy tụ hơn 50 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh. Ảnh: H.Đ

Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học uy tín trong các lĩnh vực liên quan đến vật lý hạt như: GS. Greg Landsberg (Đại học Brown, Hoa Kỳ); TS. Jean-Marie Brom (Viện Đa ngành Hubert Curien-IPHC, Pháp); GS. Sonia Kabana (Đại học Tarapacá, Chile); GS. Livia Ludhova (Đại học Johannes Gutenberg Mainz-JGU/GSI, Đức); GS. Graziano Rossi (Đại học Sejong, Hàn Quốc); GS. Elisabetta Gallo (DESY, Đức); TS. Jiahui Wei và TS. Yanping Huang (Viện Vật lý Năng lượng cao, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc).

Nhiều nhà khoa học uy tín trong các lĩnh vực liên quan đến vật lý hạt trao đổi, thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: H.Đ

PIC 2026 tập trung vào những kết quả mới trong vật lý hạt, đặc biệt là các kết quả thực nghiệm và lý thuyết được công bố gần đây. Các chủ đề chính gồm: vật lý Higgs, vật lý điện yếu, sắc động lực học lượng tử (QCD), vật lý vượt ngoài Mô hình Chuẩn, vật lý hương và quang phổ học, vật lý neutrino, vật lý ion nặng, vật lý hạt thiên văn, tìm kiếm vật chất tối, sóng hấp dẫn và vũ trụ học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Hồ Giang - Phó Giám đốc Sở KH&CN, cho rằng, PIC 2026 là cơ hội để các nhà khoa học gặp gỡ, chia sẻ những kết quả thực nghiệm mới và cùng thảo luận về ý nghĩa của các kết quả này.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Phan Hồ Giang phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.Đ

Phó Giám đốc sở KH&CN đồng thời khẳng định tỉnh Gia Lai luôn xác định khoa học và giáo dục là con đường chiến lược để phát triển; tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để ICISE phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy hình thành các nhóm hợp tác nghiên cứu bền vững và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Từ năm 2013 đến nay, ICISE đã đón hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia, trong đó có 19 chủ nhân Giải Nobel.

Chuỗi Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm được khởi xướng từ năm 1981 tại Blacksburg, Virginia (Hoa Kỳ). Trải qua hơn 4 thập kỷ, hội thảo trở thành một trong những diễn đàn chuyên môn của cộng đồng nghiên cứu vật lý hạt, tập trung vào các kết quả mới và những vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực vật lý hạt và các lĩnh vực liên quan. PIC 2026 đánh dấu sự trở lại sau 10 năm, kể từ Hội thảo lần thứ 36 được tổ chức tại ICISE vào năm 2016.