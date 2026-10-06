Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.

Kết nối từ nhu cầu thực tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026. Ảnh: T.Lợi

Thực hiện Kết luận số 244-KL/TU ngày 30-7-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với ICISE, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và các đối tác tổ chức kỳ đối thoại đầu tiên với chủ đề “Chuyển đổi dưới áp lực: An ninh năng lượng, chuyển đổi tài chính và khả năng chống chịu khí hậu”.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN, việc tổ chức đối thoại xuất phát từ yêu cầu thực tế của Gia Lai sau hợp nhất. Tỉnh có không gian phát triển rộng, từ miền núi, cao nguyên đến ven biển, đồng thời chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán, bão lũ và thời tiết cực đoan.

Vì vậy, địa phương cần thêm tri thức, công nghệ và nguồn lực mới để thích ứng, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Với tỉnh Gia Lai, đối thoại không chỉ mở thêm kênh tiếp cận tri thức và kinh nghiệm quốc tế mà còn hướng tới tạo thêm cơ sở khoa học, đối tác và nguồn lực để cụ thể hóa các định hướng phát triển xanh, bền vững trong quy hoạch, chương trình, dự án của tỉnh.

Quy Nhơn có lợi thế khi có ICISE - nơi đã tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”. Đây là nền tảng để đối thoại được định hướng trở thành diễn đàn kết nối nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và định chế tài chính.

“Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 lần đầu được tổ chức, sẽ diễn ra tại ICISE (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: ICISE

TS Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE - cho biết: Điểm khác biệt của đối thoại là các vấn đề khí hậu không chỉ được tiếp cận từ góc độ khoa học mà đặt trong mối liên hệ với chính sách, năng lượng, tài chính và khả năng chống chịu của nền kinh tế, tức là đi từ nghiên cứu đến cơ chế và nguồn lực triển khai.

Cách tiếp cận này được cụ thể hóa qua 4 phiên toàn thể và 4 phiên đối thoại song song, tập trung vào những vấn đề cốt lõi của chuyển đổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Các nội dung trải từ khoa học khí hậu, dữ liệu và mô hình dự báo; an ninh năng lượng, chuỗi giá trị và giảm phát thải; phát triển lưới điện khu vực, khoáng sản phục vụ chuyển đổi đến tài chính cho chuyển đổi xanh và khả năng chống chịu trước các rủi ro khí hậu cực đoan.

Trong đó, tài chính cho chuyển đổi xanh được xem là nội dung then chốt, khi nhu cầu vốn lớn nhưng việc tiếp cận cơ chế, công cụ tài chính phù hợp vẫn là thách thức đối với nhiều quốc gia, địa phương và DN. Các chuyên gia sẽ trao đổi về chính sách, đầu tư dài hạn, tài chính công xanh và những công cụ có thể triển khai trong thực tế.

Không dừng ở một diễn đàn

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Gia Lai kỳ vọng đối thoại mang lại 3 giá trị chính: Tiếp cận tri thức, cách làm mới về thích ứng khí hậu, chuyển đổi năng lượng và tài chính xanh; mở rộng quan hệ với tổ chức quốc tế, định chế tài chính, cơ quan nghiên cứu và nhà khoa học; tiếp cận thông tin về cơ chế, nguồn vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho chuyển đổi xanh.

Đối thoại cũng hướng tới hình thành những liên minh hành động cụ thể về tài chính khí hậu, khả năng thích ứng, chuyển đổi công bằng và đổi mới sáng tạo, làm cơ sở cho các chương trình, dự án hợp tác sau đối thoại.

“Kết quả cụ thể còn tùy vào quá trình đối thoại và việc theo dõi sau sự kiện. Vì vậy, điều quan trọng là những trao đổi tại diễn đàn phải được tiếp nối bằng các đầu việc tiếp theo” - ông Hà nói

Cụ thể, sau khi kết thúc, ICISE sẽ báo cáo kết quả, Sở KH&CN tổng hợp các nội dung trao đổi, sáng kiến, đề xuất để báo cáo UBND tỉnh, xác định những vấn đề có thể chuyển thành nhiệm vụ, chương trình hoặc dự án cụ thể; phân công sở, ngành theo dõi và kết nối với từng đối tác.

Đối thoại quy tụ nhiều đối tác quốc tế Khoảng 170 đại biểu tham dự “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026, trong đó có khoảng 70 đại biểu quốc tế đến từ 9 quốc gia: Brasil, Mexico, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Uzbekistan, Uganda và Nam Phi. Đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính như ESCAP, UNEP, OECD, AIIB, AMRO, IDFC, Trung tâm Năng lượng ASEAN và AFD cũng tham dự.

Về dài hạn, đối thoại hướng tới đóng góp vào lộ trình tiến tới Đối thoại tài chính khí hậu Xingu và Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31). Đây là kỳ đối thoại đầu tiên, được tổ chức theo hướng thử nghiệm; tại phiên bế mạc, các bên dự kiến đặt ra lộ trình cho kỳ Đối thoại Quy Nhơn năm 2027, hướng tới xây dựng diễn đàn thường niên về khí hậu và chuyển đổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhìn nhận, đối thoại là diễn đàn kết nối nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và DN; thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, sáng kiến và hợp tác về khí hậu, tài chính, chuyển đổi bền vững, KHCN và đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh và từng bước đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến của các hội nghị, hội thảo tầm vóc quốc tế.