Đang đi xe xăng, người dân có bắt buộc phải đổi sang xe thuần điện?

(GLO)- Chính phủ yêu cầu hoàn thiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông theo hướng khuyến khích người dân chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, không áp đặt việc chuyển sang sử dụng xe thuần điện.

Ngày 5-11, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2-11 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Chính phủ khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển sang phương tiện giao thông xanh, nhưng không áp đặt lộ trình bắt buộc sử dụng xe thuần điện. Ảnh: Thanh Tùng/VnExpress

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Các dự thảo phải thể hiện rõ những giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, không được quy định bắt buộc hoặc đưa ra những nội dung có thể được hiểu là lộ trình bắt buộc chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện năng lượng sạch đang được nhiều địa phương thúc đẩy nhằm cải thiện chất lượng môi trường, giảm ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự thảo quyết định, bảo đảm không trùng lặp với nội dung Chiến lược phát triển ngành logistics và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11-2026.