(GLO)- Sau 2 tuần suy giảm, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Thái Bình Dương đã tăng trở lại. Các dự báo cho thấy El Niño có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến đầu năm 2027, với khoảng 60% khả năng trở thành sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận.

Theo cập nhật của Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) ngày 24-11, nhiệt độ mặt nước biển tại các khu vực trên Thái Bình Dương tăng 0,2-0,3 độ C so với tuần trước. Riêng khu vực Niño 3.4 tăng lên 2,4 độ C, sau khi giảm từ mức đỉnh 2,5 độ C xuống 2,2 độ C trong 2 tuần trước đó.

Siêu El Nino tăng nhiệt trở lại sau 2 tuần giảm. Nguồn NOAA - Chí Nhân/TNO tạo bởi AI

Diễn biến này cho thấy đợt giảm nhiệt vừa qua có thể chỉ là dao động ngắn hạn, chưa đủ cơ sở để khẳng định El Niño suy yếu. Theo NOAA, xác suất xuất hiện một sự kiện El Niño có cường độ vượt các kỷ lục từng ghi nhận từ năm 1950 vào khoảng 60%.

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định El Niño có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 10-12-2026 và tiếp tục ảnh hưởng trong những tháng đầu năm 2027. Nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 12-2026 và tháng 1-2027 có thể cao hơn từ 1,5-2,5 độ C.

Lượng mưa tại nhiều khu vực cũng được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 11-2026, lượng mưa từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể thiếu hụt 20-40%; khu vực Nam Bộ thấp hơn 5-15%. Từ tháng 1 đến tháng 3-2027, lượng mưa ở phần lớn các khu vực ngoài Bắc Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%.

Trước nguy cơ nắng nóng, thiếu hụt lượng mưa và tác động đến nguồn nước, các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến khí hậu, xây dựng phương án sử dụng nước tiết kiệm, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.