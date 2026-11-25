(GLO)- Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư các tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp ±800 kV từ miền Trung ra miền Bắc, nhằm tăng khả năng truyền tải công suất lớn, khai thác hiệu quả nguồn điện và giảm áp lực cung ứng điện cho khu vực phía Bắc.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15-4-2025, 2 hệ thống truyền tải điện một chiều siêu cao áp (HVDC) từ Trung Trung Bộ ra Bắc Bộ được định hướng triển khai trong giai đoạn 2031-2035, với chiều dài khoảng 1.050 km. Ngoài ra, quy hoạch còn nghiên cứu một tuyến từ Nam Trung Bộ ra Bắc Bộ, dài khoảng 1.550 km.

Hiện tại, đường dây 500kV Bắc Nam nối hệ thống điện Bắc - Trung - Nam thành hệ thống điện thống nhất. Ảnh: EVN

Khác với đường dây 500 kV xoay chiều đang vận hành phổ biến, HVDC sử dụng dòng điện một chiều để truyền tải điện năng trên khoảng cách xa. Hệ thống có các trạm chuyển đổi điện ở 2 đầu tuyến, chuyển dòng điện xoay chiều thành một chiều để truyền tải, sau đó chuyển đổi trở lại nhằm hòa vào lưới điện.

Ưu điểm của công nghệ này là khả năng truyền tải công suất lớn, kiểm soát dòng điện linh hoạt và giảm tổn thất điện năng trong điều kiện phù hợp. Theo quy hoạch, các trạm chuyển đổi dự kiến có công suất khoảng 5.000-10.000 MW mỗi trạm.

Việc nghiên cứu các tuyến HVDC xuất phát từ nhu cầu tăng cường kết nối nguồn điện giữa các vùng, miền. Trong khi miền Trung có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, miền Bắc tập trung nhiều khu công nghiệp và có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.

Theo dự báo của Viện Năng lượng tại hội thảo về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tháng 2-2025, sản lượng truyền tải điện trên giao diện Trung - Bắc có thể tăng từ 17 tỷ kWh năm 2030 lên 135 tỷ kWh năm 2050.

EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư 2 dự án HVDC Trung Trung Bộ 1 - Bắc Bộ 1 và Trung Trung Bộ 2 - Bắc Bộ 2. Các dự án đang được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hướng tới hoàn thành trong giai đoạn 2030-2031.

Tuy nhiên, HVDC là công nghệ phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhất là đối với các trạm chuyển đổi. Việc triển khai còn phụ thuộc vào tiến độ phát triển nguồn điện, nhu cầu truyền tải, khả năng huy động vốn và công tác giải phóng mặt bằng.

Nếu được triển khai, các tuyến siêu cao áp một chiều sẽ bổ sung năng lực truyền tải liên vùng, góp phần khai thác hiệu quả nguồn điện và nâng cao khả năng bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.