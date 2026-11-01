Chính thức: Giá điện giảm 2% từ ngày 1-11, còn gần 2.160 đồng/kWh

(GLO)- Từ ngày 1-11, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Việc điều chỉnh được thực hiện theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và biểu giá bán điện mới do Bộ Công Thương ban hành.

Tối 31-10, EVN thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1-11-2026. Theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30-10-2026, mức giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT, giảm 2% so với mức đang áp dụng.

Trước khi điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân ở mức 2.204,0655 đồng/kWh, áp dụng từ ngày 10-5-2025. Như vậy, mức giá mới giảm khoảng 44,16 đồng/kWh so với giá bình quân hiện hành.

Giá điện chính thức giảm 2% từ ngày 1-11. Ảnh minh họa: Phương Vi

Cùng ngày 31-10, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định giá bán điện, trong đó có giá bán lẻ điện dành cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện. Các mức giá mới được áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Trước đó, ngày 27-10, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân. Theo chỉ đạo, việc giảm giá điện được triển khai từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Công Thương được giao xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN, bảo đảm tiến độ thực hiện; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo này, EVN cho biết tập đoàn đã rà soát, tính toán phương án giá điện và tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, kinh doanh để có cơ sở điều chỉnh giảm. Việc điều chỉnh được thực hiện theo cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28-3-2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9-7-2026, cùng các quy định liên quan.

Mức giảm 2% nêu trên áp dụng đối với “giá bán lẻ điện bình quân”. Tiền điện phải thanh toán còn phụ thuộc lượng điện tiêu thụ, nhóm khách hàng, biểu giá áp dụng và các khoản thuế theo quy định.

Việc giảm giá điện được kỳ vọng góp phần chia sẻ chi phí với người dân và doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu sử dụng điện lớn. Theo EVN, điều chỉnh giá nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội.