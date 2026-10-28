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Khẩn trương xây dựng phương án giảm giá điện từ ngày 1-11

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Vietnamnet)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, dự kiến áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Ngày 27-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

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EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Chinhphu.vn

Sau khi nghe báo cáo của EVN, Bộ Tài chính cùng ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán các phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá điện và các quy định có liên quan.

Việc xây dựng phương án giảm giá điện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. EVN có trách nhiệm báo cáo phương án đề xuất để Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Để bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1-11-2026, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN đề xuất. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo chỉ đạo, phương án giảm giá điện phải được xây dựng trên cơ sở rà soát, tính toán chi phí và tuân thủ quy định hiện hành. Vì vậy, mức giảm cụ thể chưa được công bố trong nội dung chỉ đạo; việc điều chỉnh còn phụ thuộc vào quá trình xây dựng, kiểm tra và xem xét phương án theo thẩm quyền.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%.

Phương án này dự kiến áp dụng cùng thời gian với phương án giảm giá điện, từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1-11-2026.

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