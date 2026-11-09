Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp vận tải chưa giảm giá cước khi nhiên liệu hạ nhiệt

(GLO)- Dù giá xăng dầu trong nước liên tục giảm qua nhiều kỳ điều hành, một số doanh nghiệp vận tải vẫn chưa điều chỉnh giảm giá cước. Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và chấp hành quy định về giá cước vận tải.

Ngày 6-11, Bộ Xây dựng ban hành văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm.

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Diễn biến này góp phần giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống người dân. Vì vậy, việc điều hành giá cước vận tải cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm phù hợp với biến động của giá nhiên liệu.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm tra doanh nghiệp vận tải chưa giảm giá cước khi nhiên liệu hạ nhiệt, xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: Phương Vi

Trọng tâm chỉ đạo lần này là tăng cường kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Cơ quan chức năng cần tập trung vào những doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian trước nhưng đến nay vẫn chưa giảm, dù giá nhiên liệu đã đi xuống. Các trường hợp phát hiện vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu giảm. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, tránh để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ phải gánh thêm chi phí không hợp lý.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về công tác quản lý, điều hành giá.

Trong đó, cần tập trung triển khai Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026; đồng thời thực hiện Thông báo số 528/TB-VPCP ngày 15-10-2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả quản lý, điều hành giá quý III và định hướng điều hành giá trong 3 tháng cuối năm.

Việc siết kiểm tra giá cước vận tải được kỳ vọng góp phần bảo đảm quyền lợi hành khách, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đồng thời hạn chế tình trạng giá dịch vụ duy trì ở mức cao khi chi phí đầu vào đã giảm. Qua đó, hỗ trợ bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.