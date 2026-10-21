Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 21/10: Cà phê tăng mạnh lên 94.000 đồng/kg

Thị trường nông sản sáng 21/10 diễn biến trái chiều. Giá cà phê trong nước tiếp tục khởi sắc, nhiều vùng tiến sát hoặc chạm mốc 94.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau phiên tăng mạnh trước đó, Robusta và Arabica trên thị trường quốc tế đã quay đầu điều chỉnh.

Ở mặt hàng hồ tiêu, giá tại bốn vùng giảm 500 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ nguyên 140.000 đồng/kg. Sự phân hóa khiến khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất nới lên 3.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê tăng 800–900 đồng/kg, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cà phê trong nước tiếp tục có phiên đi lên khá rõ. Mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm hiện dao động 93.200–94.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu, đạt 94.000 đồng/kg sau khi tăng 800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng lên 93.800 đồng/kg, cũng tăng 800 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng mạnh nhất 900 đồng/kg, đạt 93.200 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có mức thu mua thấp nhất.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.800 đồng/kg +800 đồng/kg Lâm Đồng 93.200 đồng/kg +900 đồng/kg Gia Lai 93.800 đồng/kg +800 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.000 đồng/kg +800 đồng/kg Mức trung bình công bố 93.900 đồng/kg +800 đồng/kg

Việc Đắk Nông (Lâm Đồng) lấy lại mốc 94.000 đồng/kg cho thấy thị trường trong nước đang phục hồi khá nhanh sau những nhịp điều chỉnh giữa tháng.

Tuy vậy, nguồn hàng vụ mới đang dần tăng lên. Diễn biến thu hoạch tại Tây Nguyên, lượng cà phê được đưa ra bán và nhu cầu mua từ doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tiếp tục quyết định khả năng giữ vùng 94.000 đồng/kg.

Robusta và Arabica quay đầu giảm

Khác với thị trường nội địa, cà phê thế giới đã điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 68 USD/tấn, tương đương 1,95%, xuống 3.412 USD/tấn. Trong phiên, hợp đồng này dao động trong khoảng 3.408–3.499 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 4,65 US cent/lb, tương đương 1,47%, còn 311,05 US cent/lb.

Mặt hàng Kỳ hạn Giá mới nhất Thay đổi Robusta London 01/2027 3.412 USD/tấn -68 USD, -1,95% Arabica New York 12/2026 311,05 US cent/lb -4,65, -1,47%

Như vậy, giá cà phê trong nước và thế giới đang tạm thời đi ngược chiều. Nội địa vẫn phản ánh lực mua và mặt bằng hình thành trước đó, trong khi thị trường kỳ hạn xuất hiện hoạt động chốt lời sau nhịp tăng nhanh.

Nếu đà giảm trên hai sàn kéo dài, đây có thể trở thành yếu tố gây sức ép lên giá thu mua trong những phiên tiếp theo.

Giá hồ tiêu hôm nay 21/10: Bốn vùng giảm 500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu có diễn biến kém tích cực hơn cà phê. Bốn trong năm khu vực khảo sát giảm 500 đồng/kg, riêng Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ nguyên.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng lùi xuống 137.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm xuống 137.500 đồng/kg, còn Đắk Lắk đạt 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) không thay đổi và tiếp tục giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg -500 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg -500 đồng/kg Đắk Lắk 138.500 đồng/kg -500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg -500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 138.000 đồng/kg Giảm

Sau nhịp điều chỉnh, khoảng giá hồ tiêu hiện mở rộng thành 137.000–140.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa Đắk Nông (Lâm Đồng) và hai vùng thấp nhất đã lên 3.000 đồng/kg.

Việc Đắk Nông vẫn giữ 140.000 đồng/kg trong khi các khu vực còn lại giảm cho thấy thị trường đang phân hóa thay vì hình thành một nhịp giảm đồng loạt.

Hồ tiêu thế giới chưa có biến động lớn

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu Việt Nam vẫn duy trì tương đối ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l quanh 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn, trong khi tiêu trắng duy trì quanh 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu Ấn Độ theo đồng rupee cũng chưa thay đổi:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 201.834 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 193.354 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 196.180 đồng/kg

Trong ngắn hạn, thị trường hồ tiêu cần thêm tín hiệu từ sức mua thực tế. Nếu nhu cầu xuất khẩu cải thiện, vùng 137.000–140.000 đồng/kg có thể tiếp tục tạo nền; ngược lại, lượng hàng bán ra tăng có thể gây thêm sức ép lên các khu vực vừa điều chỉnh.

Cà phê trong nước tiến lên 94.000 đồng/kg

Điểm nổi bật nhất ngày 21/10 là cà phê tiếp tục tăng mạnh, đưa mức cao nhất trở lại 94.000 đồng/kg. Đây là diễn biến tích cực sau giai đoạn giá biến động mạnh trong nửa đầu tháng.

Tuy nhiên, việc Robusta và Arabica cùng quay đầu giảm khiến thị trường chưa hoàn toàn thuận lợi. Giá trong nước sẽ cần thêm lực đỡ nếu muốn duy trì vùng hiện tại.

Hồ tiêu ở trạng thái thận trọng hơn. Bốn vùng giảm 500 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ 140.000 đồng/kg, khiến thị trường ngày càng phân hóa theo từng khu vực.