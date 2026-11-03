Giá nông sản hôm nay 3/11: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tạm ổn định

Thị trường nông sản bước vào phiên 3/11 với mặt bằng giá khá thấp sau chuỗi điều chỉnh mạnh. Cà phê Tây Nguyên hiện tham chiếu vùng 85.200–86.000 đồng/kg, trong khi hồ tiêu duy trì vùng 134.000–136.500 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là giá cà phê thế giới đã có nhịp hồi ở phiên gần nhất, nhưng thị trường trong nước vẫn chịu áp lực khi nguồn cung vụ mới tăng lên. Hồ tiêu tạm ổn định hơn sau nhiều phiên giảm liên tiếp, song sức mua vẫn chưa tạo được động lực phục hồi rõ ràng.

Hình minh họa.

Giá cà phê quanh 85.200–86.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đang ở vùng thấp nhất trong nhiều tuần.

Đắk Lắk tham chiếu 86.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát. Gia Lai đứng ở 85.700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) ở mức 85.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 85.200 đồng/kg.

Thị trường Giá tham chiếu Biến động gần nhất Đắk Lắk 86.000 đồng/kg -1.000 đồng/kg Lâm Đồng 85.200 đồng/kg -1.300 đồng/kg Gia Lai 85.700 đồng/kg -1.100 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 85.500 đồng/kg -1.500 đồng/kg Mức trung bình công bố 85.700 đồng/kg -1.200 đồng/kg

So với vùng 93.000–94.000 đồng/kg trong nửa cuối tháng 10, mặt bằng cà phê hiện đã giảm khá sâu. Áp lực chủ yếu đến từ nguồn cung vụ mới tăng dần khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn cao điểm.

Dù vậy, thị trường thế giới có tín hiệu tích cực hơn trong phiên gần nhất.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 đứng ở 3.219 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.204 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 287,20 US cent/lb.

Mặt hàng Kỳ hạn Giá gần nhất Robusta London 11/2026 3.219 USD/tấn Robusta London 01/2027 3.204 USD/tấn Arabica New York 12/2026 287,20 US cent/lb

Việc giá quốc tế hồi phục tạo thêm điểm tựa tâm lý, nhưng chưa đủ để kéo giá thu mua trong nước tăng trở lại ngay.

Trong ngắn hạn, vùng 85.000–86.000 đồng/kg được xem là khu vực đáng chú ý. Nếu sàn London tiếp tục giữ được nhịp hồi, giá cà phê trong nước có thể giảm bớt áp lực sau chuỗi phiên đi xuống.

Giá hồ tiêu hôm nay 3/11 quanh 134.000–136.500 đồng/kg

Hồ tiêu trong nước bước vào phiên 3/11 với mặt bằng tham chiếu 134.000–136.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là khu vực có giá cao nhất với 136.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng ở mức 135.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tham chiếu 134.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở 134.000 đồng/kg.

Khu vực Giá tham chiếu Biến động Gia Lai 134.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 134.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 136.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 134.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 135.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 134.900 đồng/kg Đi ngang

Sau chuỗi giảm mạnh cuối tháng 10 và đầu tháng 11, hồ tiêu đang có dấu hiệu tạm tìm vùng cân bằng.

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 2.500 đồng/kg. Mức 136.500 đồng/kg tại Đắk Lắk vẫn thấp đáng kể so với mốc 140.000 đồng/kg từng xuất hiện trước đó.

Giá tiêu tại một số thị trường quốc tế hiện không biến động lớn. Tiêu đen Indonesia quanh 6.800 USD/tấn, Malaysia khoảng 9.100 USD/tấn, trong khi Brazil ASTA 570 ở vùng 5.700 USD/tấn.

Tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l tiếp tục quanh 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn.

Thị trường Chủng loại Giá tham khảo Indonesia Tiêu đen 6.800 USD/tấn Malaysia Tiêu đen 9.100 USD/tấn Brazil ASTA 570 5.700 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.950 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 5.995 USD/tấn

Giá tiêu Ấn Độ theo đồng rupee cũng chưa xuất hiện thay đổi đáng kể:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 201.327 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.868 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 195.688 đồng/kg

Thị trường chờ tín hiệu phục hồi rõ hơn

Cà phê và hồ tiêu đều đang ở vùng giá thấp sau một chuỗi điều chỉnh khá dài.

Với cà phê, áp lực nguồn cung vụ mới vẫn là yếu tố lớn nhất. Tuy nhiên, việc Robusta và Arabica hồi phục trong phiên gần nhất giúp thị trường có thêm kỳ vọng về khả năng hình thành vùng cân bằng.

Hồ tiêu đang ổn định hơn sau nhiều phiên giảm. Mặt bằng 134.000–136.500 đồng/kg có thể tiếp tục được duy trì nếu lượng hàng bán ra không tăng mạnh và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu cải thiện.

Trong những phiên tới, diễn biến trên sàn London, tiến độ thu hoạch cà phê và sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ là những yếu tố đáng theo dõi nhất.