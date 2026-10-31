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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Sẽ giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến tháng 3-2027

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Báo điện tử Chính phủ)

(GLO)- Chính phủ chỉ đạo EVN rà soát, tiết giảm tối đa chi phí để giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện bình quân từ nay đến hết ngày 31-3-2027, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát.

Sáng 31-10, giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, nhất là trong bối cảnh giá năng lượng và nhiều mặt hàng chịu tác động từ tình hình thế giới.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đáng chú ý, Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí để thực hiện phương án giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện bình quân trong thời gian từ nay đến hết ngày 31-3-2027.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 27-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu EVN khẩn trương tính toán, xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, dự kiến áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Phương án phải tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá điện và được Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát trước khi triển khai.

Việc giảm giá điện được đặt trong tổng thể các giải pháp điều hành giá, nhằm hạn chế áp lực chi phí đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ đời sống người dân.

Theo Phó Thủ tướng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%, nằm trong ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% mà Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, áp lực giá cả vẫn hiện hữu do những biến động địa chính trị, giá dầu và chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Cùng với phương án giảm giá điện, Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách thuế, phí nhằm giảm chi phí nhiên liệu và hỗ trợ nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, hơn 64.000 tỷ đồng đã được dành để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm 2026, Chính phủ tiếp tục xem xét dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Bên cạnh đó, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng tiếp tục được thực hiện đến hết năm 2026; giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý được điều hành theo hướng ổn định, hạn chế tăng giá.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Chính phủ đồng thời tiếp tục phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ và điều hành giá; thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp với tình hình thực tế.

Việc điều chỉnh giá điện, nếu được triển khai theo phương án dự kiến, sẽ là một trong những giải pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

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