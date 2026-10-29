Chiều 29-10, xăng tăng đến 660 đồng/lít, dầu diesel vượt 30.000 đồng

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 29-10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng trở lại. Xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít, xăng E10 RON 95 III tăng 520 đồng/lít; dầu diesel tăng 690 đồng/lít, lên mức 30.240 đồng/lít.

Chiều 29-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước. Mức giá mới được áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít, lên mức 26.020 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 520 đồng/lít, lên 25.730 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng 690 đồng/lít, lên mức 30.240 đồng/lít. Dầu mazut tăng 220 đồng/kg, lên 23.590 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều 29-10 đồng loạt tăng trở lại. Ảnh: Phương Vi

Trong kỳ điều hành này, dầu diesel có mức tăng cao nhất tính theo đơn vị giá được công bố, đồng thời vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít. Giá xăng trong nước cũng quay đầu tăng sau 2 kỳ điều hành giảm mạnh trước đó.

Trước kỳ điều chỉnh ngày 29-10, giá bán lẻ tối đa của xăng E5 RON 92 là 25.361 đồng/lít; xăng E10 RON 95 là 25.213 đồng/lít. Dầu diesel được bán với giá không cao hơn 29.550 đồng/lít, trong khi dầu mazut ở mức 23.373 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ điều tiết giá bán lẻ trong nước.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động. Ngày 29-10, giá dầu quốc tế đã tăng trong phiên giao dịch trước đó, giữa những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, sau các thông tin liên quan đến giao tranh ở Yemen và vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, diễn biến tồn kho dầu thô của Mỹ và kỳ vọng về chính sách sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cũng là những yếu tố được thị trường theo dõi.

Giá xăng dầu trong nước được điều hành trên cơ sở diễn biến thị trường thế giới, các yếu tố cấu thành giá cơ sở và quy định hiện hành. Việc điều chỉnh nhằm phản ánh biến động của thị trường, đồng thời cân nhắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Với mức giá mới từ chiều 29-10, chi phí nhiên liệu có thể tăng thêm đối với người dân và các đơn vị sử dụng nhiều xăng dầu cho hoạt động đi lại, vận tải, sản xuất, kinh doanh. Người tiêu dùng và doanh nghiệp cần chủ động tính toán chi phí nhiên liệu phù hợp với nhu cầu thực tế.