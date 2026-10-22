PVOIL, Petrolimex tiếp tục bán xăng dầu thấp hơn giá trần đến ngày 29-10

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 22-10, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiếp tục áp dụng chính sách bán xăng dầu thấp hơn mức giá trần do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố, với mức giảm tương ứng 350 đồng và 300 đồng/lít, kg.

Theo thông tin được công bố ngày 22-10, PVOIL tiếp tục triển khai chương trình “Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”, giảm 350 đồng/lít, kg so với mức giá điều hành đối với các mặt hàng thuộc chương trình.

Petrolimex là 1 trong 2 đầu mối tiếp tục bán xăng dầu thấp hơn giá trần. Ảnh: Phương Vi

Chính sách áp dụng từ 15 giờ ngày 22-10 đến 15 giờ ngày 29-10 tại khoảng 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc. Trước đó, chương trình được thực hiện từ ngày 15-10 đến ngày 22-10 và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Trong khi đó, Petrolimex thông báo tiếp tục bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá trần theo cơ chế điều hành. Chương trình được triển khai từ ngày 15-10 và tiếp tục duy trì đến ngày 29-10 sau kỳ điều hành giá mới. Theo doanh nghiệp, mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Trước đó, sau kỳ điều hành ngày 15-10, theo thống kê của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), có 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm giá thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Trong đó, PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm 350 đồng; 11 doanh nghiệp, gồm Petrolimex, giảm 300 đồng. Diễn biến này cho thấy việc chủ động điều chỉnh giá bán thấp hơn mức tối đa đã được một số doanh nghiệp hưởng ứng, mở rộng lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu.