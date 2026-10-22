Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

PVOIL, Petrolimex tiếp tục bán xăng dầu thấp hơn giá trần đến ngày 29-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Thanh Niên, Petrolimex)

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 22-10, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiếp tục áp dụng chính sách bán xăng dầu thấp hơn mức giá trần do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố, với mức giảm tương ứng 350 đồng và 300 đồng/lít, kg.

Theo thông tin được công bố ngày 22-10, PVOIL tiếp tục triển khai chương trình “Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”, giảm 350 đồng/lít, kg so với mức giá điều hành đối với các mặt hàng thuộc chương trình.

xang-dau.jpg
Petrolimex là 1 trong 2 đầu mối tiếp tục bán xăng dầu thấp hơn giá trần. Ảnh: Phương Vi

Chính sách áp dụng từ 15 giờ ngày 22-10 đến 15 giờ ngày 29-10 tại khoảng 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc. Trước đó, chương trình được thực hiện từ ngày 15-10 đến ngày 22-10 và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Trong khi đó, Petrolimex thông báo tiếp tục bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá trần theo cơ chế điều hành. Chương trình được triển khai từ ngày 15-10 và tiếp tục duy trì đến ngày 29-10 sau kỳ điều hành giá mới. Theo doanh nghiệp, mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Trước đó, sau kỳ điều hành ngày 15-10, theo thống kê của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), có 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm giá thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Trong đó, PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm 350 đồng; 11 doanh nghiệp, gồm Petrolimex, giảm 300 đồng. Diễn biến này cho thấy việc chủ động điều chỉnh giá bán thấp hơn mức tối đa đã được một số doanh nghiệp hưởng ứng, mở rộng lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Thời sự

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

null